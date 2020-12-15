Португалия: самые популярные имена в 2020 году



Как и в прошлом году, девочек чаще всего называли Мария: это имя получили 4872 ребенка. Второе по популярности имя - Леонор, его выбрали 1310 родителей.

Далее в рейтинге следует Матильда (1255), Каролина (1008) и Алиса (968).

Что касается мальчиков, то в 2020 году победило имя Франсишку. 1411 младенцев, рожденных в этом году, получили это имя. В отличие от того, что происходит в топ-5 имен девочек, разница между первым и вторым местом намного меньше: на втором месте Жуан (1358).

За ними следуют Афонсу (1306), Томаш (1266) и Дуарте (1261).

По данным IRN, за первые 11 месяцев 2020 года в Португалии родилось 71317 детей, что почти на три тысячи меньше, чем в прошлом году.