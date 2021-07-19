Португалия: самые популярные места по запросам в Интернете

Не секрет, что Лиссабон и Порту являются самыми известными достопримечательностями, но не забыты и небольшие города.

Именно пляжи, посвященные серфингу, занимают первое и второе места в самых популярных туристических направлениях.

Первое место занял Назаре с 90 500 запросами в месяц. Этот регион, известный как «Мекка больших волн», ежегодно привлекает тысячи туристов, желающих увидеть каньон Назаре.

В соответствии с сайтом Holidu, городок Эрисейра занимает второе место с 49 500 запросами в месяц. Этот регион хорошо известен серфингом, он является первым заповедником для серфинга в Европе и вторым в мире.

Третью строчку занимает Пениши с 33100 поисковых запросов в месяц. Считающийся самым западным городом на европейском континенте, Пениши также известен живописными островами Берленгаш.

За пределами пьедестала, на 4 месте, находится Фатима с 18 100 запросами в месяц. Она известна религиозным туризмом, регион ежегодно привлекает тысячи паломников и туристов.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Пасуш-де-Феррейра с таким же количеством просмотров, как и Фатима. В дополнение к садам, церквям и памятникам, в Пасуш-де-Феррейра есть руины города, раскинувшегося на 15 гектарах и основанного кельтскими племенами, которые доминировали в этом уголке Пиренейского полуострова до прихода римлян.

Для исследования рассматривались все португальские города, поселки и деревни с населением менее 20 тысяч человек . Рейтинг был составлен с использованием среднего числа запросов в месяц Google за последние 12 месяцев с названиями каждого региона.

Смотрите топ-10 небольших городов Португалии:

1. Назаре, Лейрия - 90 500 запросов в месяц.

2. Эрисейра, Лиссабон - 49 500 запросов в месяц.

3. Пенише, Лейрия - 33 100 запросов в месяц.

4. Фатима, Сантарен - 18 100 запросов в месяц.

5. Пасуш-де-Феррейра, Порту - 18 100 запросов в месяц.

6. Пенафиел, Порту - 14 800 запросов в месяц.

7. Синиш, Сетубал - 14 800 запросов в месяц.

8. Вила-Реал-де-Санту-Антониу, Фару - 9900 запросов в месяц.

9. Помбал, Лейрия - 8 100 запросов в месяц.

10. Эшмориж, Овар - 6 600 запросов в месяц.

На фото: волна в Назаре