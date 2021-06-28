Португалия: самые популярные пляжи в Instagram

Великолепные пляжи, кристально чистая вода и… множество хэштегов. С наступлением теплой погоды многие люди направляются на бесчисленные пляжи, которые может предложить Португалия.

Конечно, загорающие берут с собой смартфоны, и не забывают поделиться фотками в социальных сетях, особенно в Instagram. Какие же пляжи упоминаются чаще других?

Алгарве уверенно лидирует в этой негласной гонке хэштегов. По данным аккаунта Holidu, Прайя-да-Роша в Портимане уверенно завоевывают «кубок»: этот пляж был отмечен на фото 97 587 раз.

За Прайя-да-Роша идет Прайя-да-Маринья в Лагоа с 46 263 хэштегами, а замыкает подиум Прайя-да-Луж в Лагуше, который заработал 35 256 хэштегов .

На солидном расстоянии от подиума идет Прайя-да-Урса в Синтре с 23 407 хэштегами. Это самый западный пляж в Европе, так как он расположен рядом с Кабо-да-Рока.

Закрывает первую пятерку рейтинга Прайя-да-Фалезия в Албуфейре с 22 914 хэштегов. По оценкам пользователей Tripadvisor, он занимает 13-е место среди лучших пляжей в мире.