Португалия: самые популярные тихие места для инвестиций

Помимо традиционно более привлекательных для этих семей территорий, на материке и на островах есть и другие муниципалитеты с населением менее 5500 человек, пользующиеся большой популярностью у иностранцев, такие как Алкутим в Фару и Порту-Мониш на Мадейре.

Глядя на наименее населенные муниципалитеты страны, становится ясно, что Алкутим (Фару) является местом с наибольшим объемом поисков домов для покупки и аренды из-за рубежа (в абсолютном выражении).

Среди муниципалитетов, наиболее востребованных иностранными семьями, также Порту-Мониш (Мадейра), Педроган-Гранде (Лейрия) и Нордеште (остров Сан-Мигель).

Подиум первых 5 муниципалитетов, наиболее востребованных иностранцами, завершается муниципалитетом Пенамакор в Каштелу-Бранку, показывает исследование Idealista.

Следом идут Лажеш-ду-Пику (остров Пику), Гойш ​​(Коимбра) и Урике (Бежа). На девятой позиции находится Вила-Велья-де-Родао в Каштелу-Бранку, за ней следуют Кастанейра-де-Пера (Лейрия), Марвао (Порталегри), Сан-Роке-ду-Пику (остров Пику), Авис (Порталегре), Куба (Бежа) и Санта-Круж-да-Грасиоза (остров Грасиоза).

Последние пять мест в этом рейтинге муниципалитетов, наиболее востребованных иностранцами для покупки или аренды дома, занимают Форнос-де-Альгодреш (Гуарда), Кальета (остров Сан-Жоржи), Пампилоса-да-Серра (Коимбра), Лажеш-дас-Флореш (остров Флореш) и Крато (Порталегре).