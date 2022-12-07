Португалия: самые популярные запросы в Google в 2022 году

После года, начало которого было отмечено событиями в Украине, рейтинг самых популярных поисковых запросов в Google в Португалии отражает эту тенденцию.

В четырех из шести проанализированных категорий были поисковые запросы, связанные с конфликтом в Украине. Но когда дело доходит до общих поисков, именно IVAucher доминирует.

В этом году список самых популярных слов и тем Google выделяется такими поисковыми запросами, как «IVAucher» как самая популярная общая тема, «Bruno Carvalho», когда речь идет о национальных именах, и «Putin» для международных имен.

Что касается программ, сериалов и фильмов, то самым популярным поисковым запросом был «Большой знаменитый брат», а в отношении вопросов португальцы в основном искали «Как присоединиться к автоваучеру» и «Что такое афазия».

Метеорология, тема, которая традиционно занимает первое место в поисковых запросах, в этом году занимает среднее место в поисковых запросах Google в Португалии.

Самые популярные запросы в категории «Как…»

Как присоединиться к Автоваучеру

Как узнать, где голосовать в 2022 году

Как работает ИВАучер

Как получить 125 евро

Как получить справку о выздоровлении от COVID

Как узнать погоду на завтра

Как перейти на регулируемый рынок

Как передается оспа обезьян?

Как помочь Украине

Как оправдать голосование за границей.