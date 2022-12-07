Португалия: самые популярные запросы в Google в 2022 году
Термины, связанные с конфликтом в Украине, были в рейтинге самых популярных слов в Португалии, но IVAucher встречался чаще всего.
После года, начало которого было отмечено событиями в Украине, рейтинг самых популярных поисковых запросов в Google в Португалии отражает эту тенденцию.
В четырех из шести проанализированных категорий были поисковые запросы, связанные с конфликтом в Украине. Но когда дело доходит до общих поисков, именно IVAucher доминирует.
В этом году список самых популярных слов и тем Google выделяется такими поисковыми запросами, как «IVAucher» как самая популярная общая тема, «Bruno Carvalho», когда речь идет о национальных именах, и «Putin» для международных имен.
Что касается программ, сериалов и фильмов, то самым популярным поисковым запросом был «Большой знаменитый брат», а в отношении вопросов португальцы в основном искали «Как присоединиться к автоваучеру» и «Что такое афазия».
Метеорология, тема, которая традиционно занимает первое место в поисковых запросах, в этом году занимает среднее место в поисковых запросах Google в Португалии.
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