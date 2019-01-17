Португалия: самые востребованные услуги-2018

Достаточно указать - какую услугу, в нескольких областях, вы желаете получить -и в течение 48 часов получите пять предложений от соответствующих специалистов.

В 2018 году в приложении значились 10 тысяч поставщиков услуг, которые получали, в среднем, 140 запросов на информацию в день.

По итогам года Fixando определило топ-10 услуг, наиболее востребованных потребителями.

На первом месте - категория «Гостиницы для животных», в которой зафиксирован пик на заблаговременное бронирование, а также во время летних и рождественских каникул. По сравнению с 2017 годом рост составил 87%, что, безусловно, отражает растущую обеспокоенность португальцев по поводу благополучия своих животных.

На втором месте - «Энергетическая сертификация». Это объясняется тем, что сегодня на рынке недвижимости энергетическая сертификат от A + до F является обязательным для строительства и восстановления зданий, и оценка инженера может увеличить или, напротив, снизить стоимость квартиры или дома, когда вы соберетесь ее/его продать.

На третьем месте - «Аренда надувных праздничных аксессуаров», поскольку без них сегодня не обходится ни один детский день рождения.

«Персональный тренинг» стал шестым по популярности сервисом в 2018 году, особенно в канун лета. Логично, что эта услуга особенно востребована в данный период года, когда в нас просыпается спортсмен высокого уровня и мы мечтаем улучшить силуэт после 6 тысяч калорий, которые потребляем почти ежедневно между Рождеством и Новым годом.

Также пользовался значительным спросом сервис «Расчистка территории», который стал феноменом 2018 года. К сожалению, не по лучшим причинам.

Трагедия в связи с пожарами в 2017 году вынудила владельцев заниматься расчисткой своих лесных угодий. И так как первый срок, когда это надо было сделать, заканчивался 15 марта 2018-го, в феврале уровень спроса в этой категории составлял 200%.

На десятом месте в рейтинге - «Ремоделирование и строительство», еще один верный признак, свидетельствующий о новой динамике в сфере недвижимости.