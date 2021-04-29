Португалия: самый большой подвесной пешеходный мост в мире открылся в Ароуке

Четверг, 29 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: самый большой подвесной пешеходный мост в мире открылся в Ароуке

Мост 516 Ароука открылся 29 апреля для жителей муниципалитета, а в 3 мая будет доступен для широкой публики.

Новая туристическая достопримечательность в районе Авейру соединяет окраину Канелаша с окраиной Алваренги пролетом длиной 516 метров.

Мост связан с пешеходным маршрутом Passadiços do Paiva и расположен на высоте 175 метров над рекой.

Гостям региона придется заплатить от 10 до 12 евро за входной билет, в зависимости от возраста. Детям до шести лет доступ на мост запрещен.

Билеты включают право доступа к Passadiços do Paiva - маршруту длиной более восьми километров вдоль реки, между речным пляжем Ареинью и мостом Эшпиунка.

Мост создан по проекту ITeCons - Института исследований и технологических разработок в области строительства, энергетики, окружающей среды и устойчивого развития при Университете Коимбры.

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