Португалия: самый большой подвесной пешеходный мост в мире открылся в Ароуке

Новая туристическая достопримечательность в районе Авейру соединяет окраину Канелаша с окраиной Алваренги пролетом длиной 516 метров.

Мост связан с пешеходным маршрутом Passadiços do Paiva и расположен на высоте 175 метров над рекой.

Гостям региона придется заплатить от 10 до 12 евро за входной билет, в зависимости от возраста. Детям до шести лет доступ на мост запрещен.

Билеты включают право доступа к Passadiços do Paiva - маршруту длиной более восьми километров вдоль реки, между речным пляжем Ареинью и мостом Эшпиунка.

Мост создан по проекту ITeCons - Института исследований и технологических разработок в области строительства, энергетики, окружающей среды и устойчивого развития при Университете Коимбры.