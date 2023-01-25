Португалия: самый большой рост цен на недвижимость за 30 лет

Среда, 25 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: самый большой рост цен на недвижимость за 30 лет

Согласно индексу цен на жилье Confidencial Imobiliário, в 2022 году цены на жилье выросли на 19%, что означает самый большой рост за 30 лет.

Продажные цены на дома в материковой части Португалии выросли на 18,7% в 2022 году. Необходимо вернуться в 1991 год, чтобы найти скорость изменения в годовом исчислении в конце года выше, чем скорость, зарегистрированная в последний месяц декабря.

«В 1991 году цены выросли на 18,8%, что до сих пор приблизительно оценивалось только оценками, наблюдавшимися за два года до пандемии, обе находились на уровне 15,0%», говорится в исследовании.

Таким образом, 2022 год «продолжил траекторию резкого усиления роста цен, наблюдаемого с 2017 года, года, когда повышение на 12,8% более чем вдвое превысило 5,6%, зарегистрированное в 2016 году. 2018 и 2019 годы закрепили эту тенденцию с годовым ростом - в декабре 15,4% и 15,8% соответственно».

«Этот цикл был прерван только в 2020 году, когда цены на жилье завершили год с более умеренным ростом на 4,8%, отражающим пандемию и зарегистрировавшим рост на 12,2% в годовом исчислении»,‘ говорится в сообщении Confidencial Imobiliário.

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