Португалия: самый большой рост цен за 30 лет

В Португалии зарегистрирован самый высокий уровень инфляции за 30 лет, при этом индекс потребительских цен ускорился до 9,1% в июле вслед за ростом цен на продукты питания, жилье и энергию, отели, рестораны и транспорт, что приводит к резкому увеличению стоимость жизни для семьи.

Национальный статистический институт (INE) подтвердил годовые данные по инфляции за июль, которые были предварительно опубликованы две недели назад , показав увеличение показателя на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень инфляции измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг, которые мы потребляем ежедневно, таких как продукты питания, одежда, жилье и энергия, по отношению к предыдущему периоду.

По данным статистического управления, на самый высокий годовой уровень инфляции с ноября 1992 года в основном повлияли четыре класса продуктов: жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива (16,6%), гостиницы и рестораны (14,8%), продукты питания и нежилые помещения, алкогольные напитки (13,9%) и транспорт (12,8%).

С другой стороны, здоровье было единственным классом потребления по цели, в котором наблюдалось снижение цен (-3,57%), и это будет связано с прекращением платы за пользование SNS с 1 июня.

В месячном исчислении темпы инфляции имели нулевую вариацию, что означает стабилизацию цен в июле по сравнению с июнем, при этом рост цен на жилье и энергоносители нивелировался падением цен на одежду и обувь.

Чтобы остановить рост цен в еврозоне, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал повышать базовые ставки в июле, объявив о повышении процентных ставок на 0,5 процентных пункта.