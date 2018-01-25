Португалия: самый лучший памперс

Четверг, 25 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: самый лучший памперс

«Nunex Active Dry» - единственные детские памперсы, производимые в Португалии.

На днях они были признаны потребителями лучшими, с присуждением премии «Produto Cinco Estrelas 2018» («Пятизвездочный продукт-2018»). Церемония вручения премии прошла 24 января в театре Тиволи в Лиссабоне.

По результатам проведенных рыночных тестов памперсы «Nunex Active Dry» стали лидерами в рейтинге среди конкурирующих брендов, продемонстрировав лучшие результаты по впитывающей способности, мягкости, способности к антиутечке, защите кожи ребенка и анатомическим особенностям.

«Для нас этот итог является подтверждением правильности нашей ставки на инновацию высококачественного памперса. Наш «Nunex Active Dry» является результатом большого количества исследований и нескольких лабораторных тестов. Мы смогли оптимизировать три основные характеристики в памперсе: абсорбция, мягкость и конкурентоспособность», - отмечает Марку Силва, генеральный директор Nunex Worldwide.

Исследование посредством рыночных тестов было проведено в период с октября по ноябрь 2017 года; в нем приняли участие 550 тысяч португальских потребителей.

Премия «Produto Cinco Estrelas» - это система оценки товаров и услуг, которая измеряет общий уровень удовлетворенности целевых потребителей, принимая во внимание 5 основных критериев, которые влияют на их решение о покупке или выборе услуги (удовлетворенность экспериментами, соотношение цена/качество, намерение или рекомендация покупки, доверие к бренду и инновации).

Отметим, что высокое качество памперсов «Nunex Active Dry» уже было подтверждено Европейской премией за инновации, присужденной товару в 2016 году, на салоне Wabel в Париже. «Памперс Active Dry является более абсорбирующим, чем большинство аналогов, он намного мягче и имеет внутренний слой, который улучшает скорость абсорбции, сохраняя кожу ребенка сухой намного дольше», - утверждает Марку Силва.

Сегодня компания Nunex производит 2 тысячи детских памперсов в минуту, в общей сложности 750 миллионов в год, а также широкий спектр принадлежностей для личной и интимной гигиены, включая подгузники для взрослых.

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