Португалия: самый опасный возраст для СПИДа

Согласно докладу Национального института здоровья им. доктора Рикарду Жорже «ВИЧ-инфекция и СПИД», это произошло впервые за последние десять лет.

В прошлом году было диагностировано 1.068 новых случаев ВИЧ, что соответствует 10,4 новых случая на 100.000 жителей.

При этом наибольшее количество случаев заболевания было диагностировано в возрастной группе от 25 до 29 лет.

При этом более шести из десяти случаев ВИЧ-инфекции, диагностированных у людей в возрасте 15-29 лет в Португалии, касается мужчин-гомосексуалистов.

В свою очередь, средний возраст на момент постановки диагноза новых случаев составил 39 лет, а относительно мужчин-гомосексуалистов средний возраст был самым низким из всех групп - 32 года.

Вместе с тем, в прошлом году процент новых случаев ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков достиг «исторического минимума».

Из 1.068 новых случаев заражения, выявленных в 2017 году, только 1,8% относятся к потребителям инъекционных наркотиков.

Согласно документу, в прошлом году было зарегистрировано более 260 (261) смертей людей с ВИЧ, из них 134 - на стадии СПИДа, самой продвинутой стадии инфекции. Средний возраст в момент смерти составлял 52 года.

В целом, в период с 1983-го по конец 2017 года было диагностировано почти 58 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, из которых более 22 тысяч достигли стадии СПИДа, произошло более 14.500 смертей.

Что касается географического расклада, в 2017 году на столичный регион Лиссабона пришлось 46% новых диагнозов ВИЧ-инфекции. За последние пять лет в городе Лиссабоне было зарегистрировано наибольшее - на национальном уровне - количество диагностированных случаев ВИЧ-инфекции.

Относительно тенденций последних лет - Институт им. Рикарду Жорже указывает на 40%-ное снижение числа новых диагнозов ВИЧ-инфекции в период с 2007 по 2016 годы. Однако в 2017-м количество случаев возросло по сравнению с 2016 годом.

Также, как говорится в докладе, в Португалии сохраняется высокий процент поздней диагностики ВИЧ-инфекции: около половины случаев, выявленных в прошлом году, свидетельствуют о «позднем предоставлении медицинской помощи». Процент поздних диагнозов остается «выше, чем в Европейском союзе в целом», особенно в случае гомосексуалистов.

В документе отмечается, что 51,5% новых случаев инфицирования, зарегистрированных в прошлом году, были диагностированы достаточно поздно, а в более чем в 30% случаев болезнь уже находилась на продвинутой стадии.

В случаях гомосексуальной передачи у мужчин доля поздних диагнозов достигала 67,8% в случаях в возрасте 50 лет и старше.