Португалия: самый высокий рост туристического потока в ЕС

Согласно отчету Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council) туристический поток в Португалию в 2018 году вырос на 8%. Это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза.

Влияние развития туристической отрасли также можно оценить по количеству рабочих мест. Сейчас в сфере туризма насчитывают 1,05 млн рабочих мест, что соответствует 21,8% населения Португалии. При этом, общий вклад в экономику туристической отрасли составляет 19,1%. Такие цифры приводит португальское издание Jornal de Negócios.

По прогнозам специалистов, отрасль будет активно развиваться и в этому году. Количество рабочих мест должно увеличиться до 1,2 млн. При этом эксперты дают положительные прогнозы развития туризма как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, до 2029 года.