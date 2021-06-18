Португалия: Сан-Мигель - один из лучших островов мира

В статье, опубликованной в журнале Forbes, остров Сан-Мигель на Азорах классифицируется как один из лучших островов в мире для посещения.

Автор, Энн Белл, недавно посетила португальский остров и особо отметила «природную красоту», «шикарные» номера и «превосходную» кухню.

«Сан-Мигель - это сам по себе пункт назначения, а не просто остановка на пути к более посещаемому месту. И хотя до пандемии сюда частенько заходили круизные лайнеры и продавались туристические путевки, остров никогда не был местом для массового туризма», - начинает автор.

«Синий и зеленый цвета озер и горных склонов словно заряжены электричеством - настолько яркие, что у вас практически разбегаются глаза. Чайки вьют гнезда среди пышной растительности, особенно вокруг известного кратерного озера острова, Лагоа-ду-Фого. Гортензии карамельного цвета украшают извилистые дороги (их сильные корни защищают почву от эрозии), а весной все становится ярко-розовым от азалий», - рассказывает Энн Белл.

Что касается мест для проживания, журналистка выделяет отель Senhora da Rosa, который она считает «проектом страсти островитянина, который вернулся на остров, бросив успешную карьеру в международной гостиничной индустрии, чтобы восстановить бизнес своих родителей».

Также Белл отмечает ночи в White (отель, который привнес на Азорские острова концепцию шикарного минималистского дизайн-отеля) и Furnas Boutique Hotel - современное переосмысление старого отеля с термальной водой, куда люди переезжали в надежде излечиться от различных болезней».

Наконец, что касается гастрономии, автор подчеркивает, что «самую вкусную еду можно найти не только в ресторанах». «Инициатива португальского агентства кулинарных коммуникаций Art of Tasting Portugal представляет посетителям лучших поваров со всей страны, а также поставщиков и производителей продуктов. То, что начиналось как витрина для покупателя, стало чем-то более увлекательным», - завершает Энн Белл.