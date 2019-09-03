Португалия: Santa Casa открыла бесплатную зубную клинику для детей

Santa Casa лиссабонского района Misericórdia накануне открыла стоматологическую клинику, в которой любой ребенок до 18 лет, проживающий в этом районе может бесплатно получить лечение. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias



В клинике предлагают бесплатное лечение за исключением некоторых операций, касающихся исправления дефектов развития зубов. Так, например, установка брекетов, останется платной. Штат клиники состоит из 10 стоматологов, ассистентов и четырех административных сотрудников. Ее содержание обойдется бюджету в 700 тысяч евро в год.



Представитель Santa Casa da Misericórdia Эдмунду Мартинью рассказал журналистам, что клиника за год может принять до 50 тысяч пациентов. На церемонии открытия министр здравоохранения страны Марта Темидо сообщила, что не исключает, что в ближайшее время и в других районах столицы появятся подобные клиники.



Клиника расположена на улице Avenida Almirante Reis и будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 часов, в субботу до 13:00 часов.