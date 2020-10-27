Португалия: Santander Group прогнозирует сокращение рабочих мест

Вторник, 27 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Santander Group прогнозирует сокращение рабочих мест

Испанская банковская группа Santander намерена сократить рабочие места в Испании, Португалии, Великобритании и Польше.

Генеральный директор Santander Хосе Антонио Альварес сообщил, что масштабы новой корректировки штата еще не определены и что профсоюзы будут первыми, кто об этом узнает.

Хосе Антонио Альварес гарантировал, что сокращение рабочих мест будет произведено «без драматизма», как в прошлом, «на основе соглашений и в диалоге с профсоюзами».

По сообщениям испанской прессы, Santander готовит первое коллективное сокращение в испанском банке в результате пандемии, сообщив профсоюзам, что по экономическим причинам будет произведена корректировка занятости, которая затронет 3000 из 27 261 работника.

Такое сокращение штатов необходимо, чтобы противостоять действию пандемии на процессы в банковском секторе.

В частности, в Португалии доходы Santander упали на 37% (до 243 млн евро) из-за влияния Сovid-19.

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