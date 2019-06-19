Португалия: Сartão de cidadão - за несколько минут

Среда, 19 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Сartão de cidadão - за несколько минут

Обновить удостоверение личности (cartão de cidadão, СС) теперь можно всего за 5 минут.

Правда, пока не везде. На начальном этапе эта услуга доступна в 28 сервисах Espaços Cidadão, расположенных в зоне Большого Лиссабона, но правительство намерено расширить спектр действия до конца июля. В частности, изучается возможность ее внедрения в зоне Большого Порту.

Согласно Министерству юстиции, целью данного нового сервиса является сокращение времени обслуживания на 1/3. Однако воспользоваться системой смогут не все, а только лица в возрасте 25 лет и старше, которые желают сохранить свои биометрические данные в системе идентификационных служб. Кроме того, с момента окончания срока действия СС должно пройти не более 30 дней.

Данные Espaços Cidadão также будут работать в самих органах ЗАГС (conservatórias). То есть правительство полагает, что спрос на «консерватории» не уменьшится и преимущество заключается в скорости. Другая гипотеза - предоставление онлайн-сервиса. В кратчайшие сроки, по возможности, все Espaços Cidadão смогут предоставлять услугу в модели сопровождаемого цифрового обслуживания.

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