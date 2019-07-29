Португалия: SATA Airlines Azores Islands Pro
В сентябре на острове Сан-Мигел проходит соревнование «SATA Airlines Azores Islands Pro» с участием лучших серфистов мира.
Это состязание является частью мирового тура (World Qualifying Series) Ассоциации профессиональных серфистов и классифицируется как «Prime Event», т.е. высшая ступень этого вида спорта. Место проведения – пляж Санта Барбара недалеко от города Рибейра Гранде на северном побережье острова Сан- Мигел, волны которого высоко ценят любители этого вида спорта.
Соревнование пройдет с 17 по 22 сентября