Португалия: SATA Airlines Azores Islands Pro

Это состязание является частью мирового тура (World Qualifying Series) Ассоциации профессиональных серфистов и классифицируется как «Prime Event», т.е. высшая ступень этого вида спорта. Место проведения – пляж Санта Барбара недалеко от города Рибейра Гранде на северном побережье острова Сан- Мигел, волны которого высоко ценят любители этого вида спорта.

Соревнование пройдет с 17 по 22 сентября