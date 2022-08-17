Португалия: SATA бьет ежедневный рекорд пассажирских перевозок

Группа SATA , состоящая из операторов SATA Air Açores и Azores Airlines, установила новый ежедневный рекорд по пассажирским перевозкам 13 августа, сообщила компания сегодня.

«В целом за время работы двух авиакомпаний было перевезено почти 11 000 пассажиров, а точнее 10 961 человек, что никогда ранее не достигалось за один день работы: SATA Air Açores перевезла 4801 пассажира, а Azores Airlines - 6160 пассажиров», - говорится в заявлении группы SATA.

По словам оператора, исторические записи деятельности «никогда раньше не отмечали день с таким изобилием, что привело к интенсивной работе с учетом размера авиакомпаний».

Полеты, совершенные в субботу, выполнялись по 13 направлениям: Понта-Делгада, Пику, Орта, Терсейра, Лиссабон, Порту, Фуншал, Порту-Санту, Кабо-Верде, Нью-Йорк, Бостон, Торонто и Париж.

Авиакомпании группы SATA достигли одного миллиона перевезенных пассажиров 31 июля - на десять недель раньше, чем в 2021 году, и на несколько дней раньше, чем в 2019 году.

В заявлении от 3 августа авиационная группа Azorean сообщила, что «символическая отметка в один миллион пассажиров, перевезенных авиакомпаниями группы SATA, была достигнута раньше, чем три года назад».

Цифры указывают на «восстановление постпандемического трафика» и, следовательно, на «основное для Азорского автономного района восстановление туристической активности», также пояснили в компании.