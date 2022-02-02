Португалия: SATA увеличила количество перевозок на 81 процент

Пассажиры, перевезенные авиакомпаниями азорской группы SATA, в январе выросли на 81% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

В заявлении группы авиакомпаний Azorean подчеркивается, что SATA Air Açores и Azores Airlines делят рост трафика между обеими авиакомпаниями.

Рост трафика сопровождался также установлением нового рекорда пунктуальности.

В группе в целом SATA Air Açores и Azores Airlines достигли среднего уровня пунктуальности в январе 2022 года в размере 93% , что на шесть процентных пунктов выше 87% в 2021 году.

По словам компании, это способствует «утверждению стратегии консолидации передовых авиаперевозок, которые обслуживают пассажиров и в то же время минимизируют структуру затрат для компаний».

Azores Airlines выполняет рейсы на архипелаг и обратно, а SATA Air Açores осуществляет рейсы между островами.