Португалия: сбережений все меньше и меньше

Евростат сообщает, что в первом квартале 2022 года реальное потребление семей на душу населения в зоне евро упало на 0,6%, а реальные доходы домохозяйств упали на 0,5%.

Норма сбережений в зоне евро увеличилась на 1,8% в зоне евро и на 1,7% в Европейском союзе (ЕС) в первом квартале 2022 года, что представляет собой увеличение на 0,1 и 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Данные, опубликованные 27 июля, также показывают, что Португалия занимает третье место по величине падения нормы сбережений среди государств-членов.

«В первом квартале 2022 года норма сбережений увеличилась на 0,1 процентного пункта (п. п.) в еврозоне и на 0,2 п. п. в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом», - сигнализирует Европейское статистическое управление.

До марта наибольший рост наблюдался в Дании ( +5,1 п.п.), Бельгии (+2,9 п.п.) и Финляндии (+1,2 п.п.).

С другой стороны, в первом квартале этого года норма сбережений снизилась в семи государствах-членах, причем наибольшее падение было зарегистрировано в Австрии (-5,2 п.п.), Испании (-2,1 п.п.) и Португалии (-1,4 п.п.).

В то же время Евростат также указывает, что в первом квартале 2022 года уровень инвестиций домашних хозяйств увеличился на 0,5 процентных пункта в Еврозоне, а также в ЕС, составив 10,2% и 9,8%% соответственно.