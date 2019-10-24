Португалия: сбой в сети NOS

Четверг, 24 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: сбой в сети NOS

Причины сбоя выясняются.

В минувший вторник клиенты мобильного оператора NOS начали массово жаловаться на связь. Люди не могли совершать и принимать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом. При этом, проблемы со связью наблюдались сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщает издание Lusa.

На следующий день представители компании принесли извинения клиентам и сообщили, что сбой устранен, а «команда NOS прилагает все усилия, чтобы свести к минимум негативные последствия для клиентов».

По словам компании точные причины сбоя пока до сих пор выясняются.

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