Португалия: сбой в сети NOS

В минувший вторник клиенты мобильного оператора NOS начали массово жаловаться на связь. Люди не могли совершать и принимать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом. При этом, проблемы со связью наблюдались сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщает издание Lusa.

На следующий день представители компании принесли извинения клиентам и сообщили, что сбой устранен, а «команда NOS прилагает все усилия, чтобы свести к минимум негативные последствия для клиентов».



По словам компании точные причины сбоя пока до сих пор выясняются.