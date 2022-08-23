Португалия: сбор миндаля под угрозой

Cooperativa dos Agricultores Centro e Norte отметил, что падение произошло из-за нынешней засухи и майских заморозков.

«Ожидание двух недель урожая миндаля связано с его созреванием. Кое-где условия для сбора урожая есть, и мы уже ведем сбор», - сказал Армандо Пачеко, ответственный за сельскохозяйственный кооператив.

«У нас есть много кооператоров, которые выращивают миндаль на засушливых землях, и из-за засухи они начали собирать урожай», - пояснил он.

Производственные потери , по словам ответственного кооператива, связаны не только с засухой, но и с заморозками, которые ощущались весной, когда цвели миндальные деревья .

Армандо Пачеко также упоминает, что в ближайшие годы можно будет почувствовать перерывы , потому что растениям нужна вода, и у них должны быть запасы, чтобы следовать циклу созревания.

Армандо Пачеко предупреждает, что производители должны быть осторожны в будущем и стараться максимально эффективно использовать водные ресурсы, чтобы иметь запасы на случай засухи.

«Мы должны рассчитывать на помощь государства, сделать запруды, чтобы вода задерживалась зимой в ручьях, реках или прудах и могла просачиваться, чтобы водоводы не пересыхали», - подчеркнул он.

Несмотря на засуху, кооператив советует продолжать инвестировать в посадку новых миндальных деревьев, потому что это прибыльная культура, которой регион не может пренебрегать.