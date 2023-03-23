Португалия: счета за воду вырастут из-за стоимости мусора

Регулирующий орган по водоснабжению и водоотведению (ERSAR) указывает, что услуга по утилизации отходов - статья, которая в настоящее время оплачивается в счете за воду - будет в среднем на 18% дороже в 2023 году.

Это среднее увеличение, которое соответствует примерно 1 евро дополнительно к сумме счета.

Таким образом, часть счета за воду, относящаяся к отходам, должна возрасти в 2023 году до 6,34 евро в месяц на одно жилое помещение.

Повышение происходит параллельно с другим, ожидаемым в том же законопроекте: с водоснабжением. Как сообщает Capital Verde, ERSAR рекомендует увеличить стоимость как минимум на 2%.

Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, применяемых к конечным пользователям (более низкие тарифы), является обязанностью муниципалитетов, напоминает организация.

Муниципалитеты должны утвердить тариф до 30 ноября, поэтому имеющаяся сейчас информация носит прогнозный характер.

Еще в начале февраля ERSAR сообщал, что тарифы на воду должны увеличиться в среднем не менее чем на 2% в 2023 году, так как растущая услуга (забор и очистка у источника) станет более затратной для поставщиков.