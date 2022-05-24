Португалия: Себастьян Штойдтнер - новый рекордсмен по самой большой волне

Немецкий серфер Себастьян Штойдтнер стал новым рекордсменом по самой большой волне в мире высотой 26,21 метра, о чем было объявлено в Книге рекордов Гиннеса.

Сертификат о самой большой волне, пройденной на Прайя-ду-Норте в Назаре 29 октября 2020 года, была вручена судьей Гиннеса в форте Сан-Мигел.

По словам серфера, он был очень горд своим достижением. Себастьян Штойдтнер сказал, что созданная бурей волна доказала, что «все, что вы действительно хотите сделать в жизни, возможно».

«Я родился не в стране с волнами», - сказал немецкий серфер, добавив, что у него также не было «возможности в детстве путешествовать по странам и заниматься серфингом», утверждая, что он должен был использовать всю свою мотивацию, переехать на «другую сторону планеты» и посвятить себя серфингу - спорту, который он никогда не бросал.

Находясь в Назаре с 2012 года, серфер регулярно тренируется на гигантских волнах Прайя-ду-Норте и гарантирует, что он останется «в гонке», в которой, если спортсмены «усердно работают и преданы тому, что они делают, все мечты достижимы».