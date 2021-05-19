Португалия - седьмая страна Европы для пенсионеров

Страна отличается низким уровнем преступности и средней продолжительностью жизни, но наказывается средней стоимостью жизни и жилья.

В 2019 году 10 580 иностранцев-пенсионеров переехали в Португалию.

С окончательным результатом 3,62 Португалия оказалась на седьмом месте среди стран-участниц пенсионной программы. Лучше только Дания (3,63), Италия (3,65), Нидерланды (3,68), Словения и Испания (3,7) и, конечно же, Финляндия (3,83) - лучшее направление года для пенсионеров.

Рейтинг касается ряда социальных показателей, таких как уровень преступности, стоимость жизни, процент населения старше 65 лет, средняя цена дома и средняя продолжительность жизни. Каждому значению присваивается результат от 0 до 100, который затем завершается взвешиванием окончательного значения от 1 до 5.

В случае Португалии наиболее убедительными показателями являются уровень преступности (14-е место среди стран европейского континента) и средняя продолжительность жизни (17-е место). Однако страна занимает худшее место по индексу стоимости жизни, где она занимает 36-е место, уступая только Италии, и по проценту населения старше 65 лет, где она занимает 30-е место.

Исследование также оставляет некоторые почетные упоминания таким странам, как Сербия, стране с самой низкой средней стоимостью жилья; Италия, страна с большинством населения старше 65 лет; Швейцария с самой высокой средней продолжительностью жизни; и Украина, где жизнь дешевле, чем в других странах Европы.