Португалия - седьмая страна с наиболее свободной прессой

В 20 выпуске Всемирного рейтинга свободы прессы, опубликованном по случаю Всемирного дня свободы прессы, базирующаяся в Париже международная неправительственная организация (НПО) оценивает практику журналистики в 180 странах.

RSF указала на развитие средств массовой информации, имитирующих модель североамериканской сети Fox News, и на упрощение схем дезинформации.

Согласно отчету, эти практики, «усиленные функционированием социальных сетей», приводят к росту расколотого и разделенного общественного мнения.

Положение журналистов «очень тяжелое» в 28 странах, включая Россию и Беларусь, рейтинг которых анализировался в начале 2022 года после конфликта с Украиной; «сложный» в 42 странах, включая Мексику, Боливию, Мали и Объединенные Арабские Эмираты; «проблемными» в 62 странах, включая Израиль, Сенегал, Панаму и Грецию.

Сравнение со странами с очень хорошей ситуацией (40 стран) или очень хорошей (восемь стран) показывает дисбаланс на глобальном уровне.

Португалия поднялась на две позиции и теперь является седьмой страной с наибольшей свободой прессы в мире, в то время как в Испании, занимающей 32-е место в этом отчете, свобода прессы считается «более или менее хорошей», хотя она и опустилась на три позиции по сравнению с предыдущий отчет.

Норвегия, Дания и Швеция остаются на вершине списка как демократические модели, в которых преобладает свобода слова.