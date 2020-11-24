Португалия - седьмая страна в мире, где лучше всего говорят на английском

Вторник, 24 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия - седьмая страна в мире, где лучше всего говорят на английском

Самые высокие показатели - у молодежи.

Согласно отчету EF English Proficiency Index, Португалия является седьмой страной в мире с лучшим уровнем владения английским языком.

В ежегодном отчете анализируются данные 2,2 миллиона человек, для которых английский язык не является родным, в 100 странах и регионах.

Помимо того, что Португалия достигла «лучших результатов с момента публикации исследования», отчет показывает, что Порту второй год подряд является португальским городом, где лучше всего говорят по-английски. На втором месте Коимбра, Брага замыкает национальный подиум, а Лиссабон занимает четвертое место.

В Португалии мужчины говорят по-английски лучше женщин. «Тем не менее, португальские женщины также достигли очень высокого уровня английского языка в этом году (61,3 балла), что намного выше среднего для мужчин во всем мире (49,8 балла)», - подчеркивается в исследовании.

Что касается возрастной группы с лучшими показателями, то португальские молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет продолжают оставаться лучшими говорящими.

В общем рейтинге из 100 стран Нидерланды занимают первое место, за ней следует Дания (2), Финляндия (3), Швеция (4), Норвегия (5) и Австрия (6). Замыкают рейтинг уровня владения английским языком Оман (98-е), Ирак (99-е) и Таджикистан (100-е).

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