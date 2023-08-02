Португалия - седьмая в списке стран, дающих миру лучших футболистов

Согласно исследованию Premier Bet, Англия, Франция и Бразилия - это три страны, в которых формируются самые ценные футболисты.

В списке доминирует Европа, а Португалия занимает седьмую позицию в рейтинге. Футболисты оцениваются в среднем более чем в четыре миллиона евро.

Первое место в рейтинге занимает Англия. Состояние английского футболиста составляет около 8 523 200 евро. Согласно исследованию, Букайо Сака и Джуд Беллингхэм были самыми ценными английскими футболистами, стоимость каждого из которых превысила 120 миллионов евро.

Далее в таблице идет Франция, где футболиста оценивают в 7 845 000 евро. Килиан Мбаппе - выдающийся французский игрок с состоянием более 180 миллионов евро.

Также выше семи миллионов евро и на третьем месте в таблице находится Бразилия со средним игроком стоимостью 7 319 800 миллионов. Premier Bet назвал Винисиуса Жуниора самым ценным бразильским футболистом, стоимость которого превышает 150 миллионов евро.

Испанский футболист оценивается в 6 395 600 евро, аргентинец - в 4 485 000 евро, немец - в 4 250 900 евро. На седьмом месте в таблице находится Португалия, где футболиста оценивают в среднем в 4 228 800 евро.

Замыкают первую десятку Италия (4 003 200 евро), Бельгия (2 285 650 евро) и Уругвай (1 956 900 евро).