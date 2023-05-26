Португалия: SEF будет закрыт в октябре

Пятница, 26 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: SEF будет закрыт в октябре

По словам министра внутренних дел, расформирование Службы по делам иностранцев и границ (SEF) состоится в октябре.

«В октябре 2023 года SEF будет ликвидирован, а его сотрудники будут интегрированы в другие ведомства, то есть в октябре этого года произойдет процесс ликвидации SEF», - заявил журналистам Жозе Луиш Карнейру.

24 мая президент Республики обнародовал два указа о процессе слияния SEF, а именно о переходном режиме для работников и создании Агентства по интеграции, миграции и убежищу (AIMA), которое заменит эту службу в вопросах административных процедур в отношении иностранных граждан.

Правительственный чиновник пояснил, что в рамках этого процесса некоторые рабочие и административные работники будут переведены в AIMA, а другие сотрудники, выполняющие инспекционные и надзорные функции, присоединятся к судебной полиции.

В рамках закрытия SEF административные функции перейдут к AIMA и Институту регистрации и нотариата (IRN), а полицейские полномочия перейдут к Полиции общественной безопасности (PSP), Национальной республиканской гвардии (GNR) и судебной полиции (PJ).

GNR будет отвечать за мониторинг, проверку и контроль морских и сухопутных границ, включая круизные терминалы.

PSP будет отвечать за мониторинг, проверку и контроль границ аэропортов, а PJ будет отвечать за расследование незаконной иммиграции и торговли людьми.

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