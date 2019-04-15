Португалия: SEF легализовала в пять раз больше иммигрантов

После того как иммиграционная служба SEF упростила возможность для иммигрантов попасть на прием к инспекторам (в том числе, открыв возможность записаться на прием в любое отделение в стране), было легализовано 16000 человек. Данные за 2018 год приводит издание Público.



Таким образом, резиденцию получили в 5 раз больше иностранцев, чем в предыдущем году. Напомним, в 2017 году было легализовано 3500 человек.



Такие изменения связаны с решение правительства Португалии облегчить процесс легализации для иммигрантов, которые приезжают работать. Глава Министерства внутренних дел Эдуардо Кабрита подчеркнул, что целью нововведений является «сократить бюрократию и сделать процедуру подачи более гибкой». В планах португальских властей привлекать 75 тысяч иммигрантов в год.



Однако, представитель ассоциации иммигрантов Solim, которая отстаивает права иностранцев в процессе легализации, сообщает, что услуги SEF в 2018 году были медленными и не всегда эффективными.



«У нас есть процессы, которые длятся два-три года, поэтому мы не можем сделать вывод о том, что действительно много иммигрантов были легализованы в 2018 году», - прокомментировал новость португальским СМИ руководитель Solim Тимотео Маседо.