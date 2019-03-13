Португалия: SEF обнаружила нелегала из Белоруссии в волейбольном клубе

На фоне проверок инспекторами SEF спортивных клубов, разгорается скандал вокруг волейбольного клуба Castêlo da Maia. Там сотрудниками миграционной службы были выявлены пять спортсменов без документов. Один из них игрок из Белоруссии, еще один спортсмен из Чили и три игрока из Бразилии. По информации португальских СМИ, они уже получили уведомление о необходимости покинуть страну.

В миграционной службе сообщили, что проверки в спортивных клубах прошли для того чтобы «предотвратить и обнаружить» нарушения миграционного законодательства.

Селештино Фоншека, президент волейбольного клуба опроверг эту информацию в интервью изданию Tribuna Expresso. Он заявил, что на самом деле игроки устроены в клубе легально.

«Эти спортсмены имеют трудовой договор, зарплату, номер налогоплательщика и подтвержденный адрес проживания. На самом деле, если бы у них не было этих документов, они бы даже не были зарегистрированы в Португальской федерации волейбола» - рассказал Фоншека.

Президент клуба обещал в ближайшие дни предоставить необходимую информацию о спортсменах в SEF.