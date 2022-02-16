Португалия: SEF отказал во въезде 42 иностранцам за неделю

SEF проконтролировал 145 899 пассажиров на воздушных границах за последние семь дней и отказал во въезде 42 иностранным гражданам, большинству из них из-за отсутствия доказательств проживания в стране

В заявлении Службы по делам иностранцев и границ(SEF) говорится, что за последние семь дней она проконтролировала 145 899 пассажиров на воздушных пограничных переходах, из которых 84 936 при въезде и 60 963 при отбытии, с пунктом отправления или назначения в странах, не входящих в Европейский Союз. . . .

По данным SEF, в аэропортах было выявлено 90 предупредительных указаний и зафиксировано 42 отказа во въезде, из которых 33 из-за недоказанности цели пребывания, пять из-за отсутствия надлежащей визы, три из-за указания неадекватной цели въезда в Португалию и один из-за мошенничества.

В SEF добавляют, что всего по стране было возбуждено 37 уголовных производств, из них 19 за подделку документов, пять за пособничество нелегальной иммиграции, семь за незаконное пребывание в стране, одно за неповиновение решению о выдворении, одно за ложные показания, один для европейского ордера на арест, один за нарушение физической неприкосновенности, один за торговлю людьми и один за насилие в семье.

Несмотря на то, что предъявление отрицательного диагностического теста на ковид-19 для въезда в страну больше не является обязательным, при предъявлении только цифрового сертификата ГСН выявила 15 пассажиров без теста или без цифрового сертификата, восемь из которых в аэропорту Лиссабона и шесть в аэропорту Фару, что привело к одинаковому количеству административных правонарушений в отношении пассажиров и авиакомпаний.

С начала февраля SEF проконтролировала 734 402 пассажира, въехавших в страну (1154 без проверки), что соответствует в общей сложности 5965 рейсам.