Португалия: SEF получил на новом портале 6300 запросов на проживание

13 марта Служба по делам иностранцев и границ (SEF) открыла новый портал для граждан Сообщества португалоговорящих стран (CPLP), которые хотят подать заявку на получение вида на жительство в стране.

За первые два часа работы на сайт поступило более 6300 запросов.

В заявлении SEF говорится, что к полудню он уже «был оформлен 561 документ со ссылкой на оплату видов на жительство, полученных через цифровые платформы», а именно SEF и веб-сайт ePortugal.

Портал позволяет гражданам CPLP воспользоваться «новой упрощенной и быстрой моделью предоставления вида на жительство, полностью цифровой и доступной», - говорится в заявлении, направленном властями.

Цель состоит в том, чтобы, помимо облегчения и ускорения процесса, избежать обращения в SEF для получения справки о виде на жительство.

Власти Португалии добавили, что «граждане, имеющие новые консульские визы CPLP, выданные после 31 октября 2022 года, также могут зарегистрироваться на портале».

Ожидаем, что после испытаний функционал портала будет расширен, и иммигранты из других стран также смогут подать запросы по новой эффективной схеме.