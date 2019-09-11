Португалия: SEF предоставит 11 тысяч новых записей

Среда, 11 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: SEF предоставит 11 тысяч новых записей

В ближайшее время штат службы пополнит 116 новых специалистов.

Миграционная служба SEF до конца года предоставит 11 тысяч новых записей к инспекторам для желающих получить резиденцию, продлить ее или же получить документ по мотиву воссоединения семьи. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на недавний пресс-релиз службы.

Кроме этого, штат службы пополнит 116 технических специалистов, соответствующий тендер будет открыт в ближайшее время. Решение увеличить штат связано с тем, что количество заявителей на получение документов за минувший год выросло почти вдвое.

Так, по данным службы, всего в этом году, с января по июль, было выдано 76 940 новых резиденций, для сравнения в 2018 году за тот же период времени SEF выдала 45 777 новых резиденций.

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