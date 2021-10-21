Португалия: SEF прекращает существование

Полицейские полномочия SEF передаются PSP, GNR и судебной полиции.

Предложение PS и Левого блока о ликвидации службы по делам иностранцев и границ (SEF) было одобрено 20 октября Комитетом правительства по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям.

Текст законопроекта определяет, что правительство представляет в течение 60 дней с даты публикации этого закона указ, который создает Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMS), административную службу с особыми полномочиями.

APMS будет нести «миссию реализации государственной политики в области миграции и убежища, а именно регулирование въезда и пребывания иностранных граждан на территории страны, выдача заключений по заявкам на получение виз, убежища и размещения беженцев, а также участие в реализации политики международного сотрудничества португальского государства в области миграции и убежища».

Утвержденный законопроект пока ничего не говорит о том, какое министерство будет контролировать APMS - МВД либо напрямую Совет министров.