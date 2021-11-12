Португалия: SEF прекратит работу не позднее 11 января 2022 года
Правительство должно в течение 60 дней издать указ о создании Португальского агентства по миграции и убежищу (APMA).
За те же 60 дней нужно передать полицейские полномочия PSP, GNR и PJ и создать Португальское агентство по миграции и убежищу.
APMA будет выполнять «миссию по реализации государственной политики в области миграции и убежища, а именно регулирование въезда и пребывания иностранных граждан на национальной территории, выдачу заключений по заявлениям на получение виз, убежища и расселения беженцев, а также участвовать в исполнении политики международного сотрудничества португальского государства в области миграции и убежища».
Указ также определяет создание совместно с APMA консультативного органа по вопросам миграции и убежища, который обеспечивает представительство правительственных ведомств и неправительственных организаций, «уставная цель которых в первую очередь направлена на защиту прав мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, защита прав человека или борьба с расизмом и ксенофобией,вынесение представленных ему заключений, рекомендаций и предложений».
Передача полномочий IRN, которая будет отвечать за иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Португалии и выдачу паспортов, также будет определена в специальном законе, который будет утвержден правительством.