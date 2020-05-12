Португалия: SEF возобновила выдачу видов на жительство

Согласно официальному сообщению SEF, служба снова возобновляет выдачу видов на жительство. Ранее, с конца марта все записи к инспекторам были приостановлены. На прием в службу можно было попасть лишь по форс-мажорным обстоятельствам, например, таким как утеря или кража документов.

По информации SEF, в первую неделю после открытия были приняты 1518 граждан. Служба сообщила об открытии 23 своих отделений.

Напомним, отделения SEF закрылись 30 марта. Незадолго до этого, правительство приняло решение о временной легализации всех иммигрантов, находящихся в процессе получения вида на жительство. Решение было принято с целью гарантировать права всех иностранных граждан на время эпидемии.

Также в правительстве приняли решение о том, что все виды на жительства, срок которых истек 24 февраля, будут действительны вплоть до 30 июня. Это также касается карт гражданина, водительских прав и судебных справок.