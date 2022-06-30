Португалия: сегодня крайний срок подачи налоговой декларации

На данный момент Налогово-таможенное управление уже получило 5,64 млн налоговых деклараций от налогоплательщиков и возместило более 2,4 млрд евро в рамках кампании, которая началась 1 апреля.

По данным портала финансовой службы, уже подано до 5 532 611 деклараций. В общей сложности ожидается предоставление более шести миллионов отчетов IRS с учетом уровня, установленного в 2021 году.

Представление декларации по образцу 3 в налоговый орган является обязательным для всех налогоплательщиков, получивших доход, независимо от характера полученного дохода.

Эта процедура происходит исключительно через Финансовый портал, и уже не может быть осуществлена ​​в физическом формате, то есть на бумаге.

После того, как вы выполнили это налоговое обязательство, вы сможете получить возмещение.

Средний срок выплаты всех возмещений, сделанных банковским переводом, составляет 19,2 дня, согласно Финансовому департаменту.

У вас также может быть сумма к оплате, которую необходимо оплатить до 31 августа.