Португалия: сегодня последний день подачи IRS

Налоговая служба напоминает, что сегодня последний день, когда налогоплательщики могут отправить декларацию IRS без штрафа. Подача декларации позднее 30 июня влечет за собой наложение штрафа, размер которого зависит от срока опоздания.

Если IRS был подан с опозданием в 30 дней, сумма штрафа составит 25 евро. Если данный срок превышает 30 дней, то вас могут оштрафовать от 150 до 3750 евро.

Напомним, жители Португалии начали отправлять декларации 1 апреля этого года. По данным статистики, на сегодняшний день было подано 5 349 698 деклараций. В прошлом году было отправлено 5 831 280 деклараций. По словам чиновников, цифры не являются прямо сопоставимыми, поскольку в статистике учитываются декларации, поданые повторно, а также поданые совместно.