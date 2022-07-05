Португалия: сектор туризма инвестирует более 150 млн евро

Вторник, 05 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: сектор туризма инвестирует более 150 млн евро

Agenda Acelerar e Transformar o Turismo предусматривает вливания в размере 151 миллиона евро в ряд преобразующих инновационных проектов.

Конфедерация туризма Португалии (CTP) заявила, что эта повестка дня, которую она продвигает вместе с деловым и академическим консорциумом, а также с NEST - Туристическим инновационным центром, была «одним из 51 проектов, выбранных несколькими национальными и международными экспертами в рамках Программы мобилизации бизнес-инноваций PRR».

Продвигаемая консорциумом из 44 организаций, Agenda Acelerar e Transformar o Turismo предусматривает инвестиции в ряд преобразующих инновационных проектов с особым акцентом на цифровизацию и переходный климат.

Эта инициатива представляет собой «проект, влияние которого на План инноваций и перехода к климатическим изменениям в национальном туризме имеет важное значение для достижения целей Плана возрождения туризма и для того, чтобы туризм мог решать проблемы нынешнего высококонкурентного контекста», - подчеркнул CTP.

По данным организации, цель этой повестки дня состоит в том, чтобы «способствовать изменению профиля специализации в области туризма и в португальской экономике в целом», а также «наделить компании большим технологическим и инновационным потенциалом, позволяя переквалификацию и специализацию человеческих ресурсов и сокращение выбросов CO2 с учетом необходимого изменения климата».

Что касается инвестиций, «они ориентированы на туристов, чтобы соответствовать конкурентной среде между туристическими направлениями».

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