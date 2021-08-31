Португалия: сектор восстановился за счет внутреннего туризма

Вторник, 31 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: сектор восстановился за счет внутреннего туризма

Главный вклад внесли португальские отпускники, оплатив 2,7 миллиона ночевок.

В июле национальные туристические центры приняли 1,6 миллиона гостей, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом.

Сектор продолжает восстанавливаться, хотя и остается ниже уровня до пандемии, указывает Национальный институт статистики (INE).

Изюминкой седьмого месяца стали национальные туристы, которые приобрели 2,7 миллиона ночлегов, что на 6,4% больше по сравнению с июлем 2019 года.

INE подчеркивает, что внутренний рынок (вес 59%) внес 2,7 миллиона ночевок, в то время как количество ночевок иностранных гостей составило 1,9 миллиона.

На международном рынке 13,1% от общего числа ночевок приходится на гостей из Великобритании, за ней следуют Испания (16,9%), Франция (14,8%) и Нидерланды (6,3%). Все семнадцать основных въездных рынков зарегистрировали рост в июле, составив 87,5% ночевок нерезидентов в туристических заведениях в этом месяце.

Что касается наиболее востребованных мест, то в этом месяце в Алгарве сосредоточено 34,5% ночевок, за ним следуют север (15,5%), столичная зона Лиссабона (14,6%) и Мадейра (12,1%).

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