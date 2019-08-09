Португалия: селфи пилотов TAP в масках вызвало панику среди клиентов

Селфи пилотов португальской авиакомпании TAP вызвало панику среди клиентов компании в социальных сетях. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.



Речь идет о снимке, которые пилоты сделали в кабинете нового самолета A330 neo. На фото видно, что командиры экипажа находятся за штурвалом в респираторных масках.



После появления фото в Сети представители авиакомпании были вынуждены объясниться перед прессой. В TAP сообщили, что пилоты действительно надевали маски при посадке лайнера 19 июля, однако это связано не с аварийной ситуацией, а с появлением неприятных запахов в салоне.

«Маски использовались в качестве меры предосторожности и в соответствии с рабочими процедурами, из-за появления неизвестного запаха», - говорится в заявлении португальской компании.

Национальное управление гражданской авиации рассказали журналистам, что следят за ситуацией, однако не видит причин для применения санкций в отношении авиакомпании.