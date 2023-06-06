Португалия: семь из десяти недовольны мерами против роста цен

Это превышает процент всех государств-членов Европейского союза (65%).

Согласно представленному во вторник Евробарометру Европейского парламента (ЕП), в котором приняли участие 1002 португальца из 26 376 граждан ЕС, 70% национальных респондентов недовольны политикой, которую правительство Португалии приняло для борьбы с ростом стоимости жизни и энергии.

Только 28% португальцев считают, что исполнительная власть сделала то, что было необходимо, что ниже среднего показателя по Европе (33%).

В соответствии с этим мнением, 61% респондентов также недовольны политикой ЕС по решению тех же проблем, что больше, чем европейский процент (57%).

Более двух третей португальцев недовольны борьбой с коррупцией, проводимой на уровне ЕС, в соответствии с мнением граждан других 26 государств ЕС.

Всего в этом Евробарометре со 2 по 26 марта этого года приняли участие 26 376 граждан из всех государств Европейского Союза.