Португалия: семь рысей будут выпущены на волю в 2021 году

Институт охраны природы и лесов (ICNF) сообщает, что сезон выпуска иберийской рыси в стране начинается 9 февраля с выпуска двух из семи особей в рамках программы, которая «продлится до конца месяца в зоне реинтродукции Вале-ду-Гуадиана».

Рыси, которые будут выпущены, «родились в 2020 году в трех из четырех центров разведения в неволе на Пиренейском полуострове».

«Районы выпуска, определенные на 2021 год, были выбраны на основе технических критериев наличия адекватной среды обитания и пищи для рыси», - указывает ICNF.

Институт объясняет, что 2020 год был «особенно благоприятным для рыси в Португалии: родилось 60 детенышей в естественной среде и появилось 18 размножающихся самок со стабильными территориями», что сделало долину Гвадиана одним из «самых успешных районов реинтродукции иберийской рыси».

«Фактически, спустя шесть лет после начала реинтродукции иберийской рыси в Португалии эта популяция демонстрирует устойчивый рост, насчитывая более 150 особей, которые распространены на территории почти 500 квадратных километров», - добавляет ICNF.