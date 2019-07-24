Португалия: «семейный проездной» только с подтверждением от Finanças

Получение «семейного проездного» (o passe Família) в зоне Большого Лиссабона достаточно непростой процесс, требующий ряда дополнительных подтверждений.



Иностранные граждане, претендующие на получение «пасса», должны предоставить документ, подтверждающий налоговое резидентство (residência fiscal), копию резиденции «и другие документы, подтверждающие, что они принадлежат к одному и тому же домохозяйству». Информация об этом появилась на официальном сайте Portal Viva.



Для граждан страны, кроме копии cartão de cidadão всех членов семьи (одного домохозяйства) требуется также подтверждение от налоговой (Autoridade Tributária) о том, что все заявители юридически являются членами одного домохозяйства. Не исключено, что также от заявителей могут потребовать предоставить IRS.



Напомним, семейный проездной может быть двух видов - Navegante Familia и Navegante Metropolitano Familia, стоимость которых 80 и 60 евро соответственно. За эту стоимость можно получить «пассы» сразу для всех членов семьи. Проездные действуют с первого до последнего числа месяца, когда он был приобретен. Активация тарифа Family Navigator может занять до десяти дней.