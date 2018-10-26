Португалия: семейный врач - практически у всех

Согласно предложению госбюджета (OE) на 2019 год, к концу легислатуры правительство намерено охватить семейным врачом 96% португальцев.

Вместе с тем, новая министр здравоохранения Марта Темиду заверила, что «к концу 2019-го года 94% португальцев будут иметь семейного врача».

Чиновник пояснила, что «94% - это консервативный сценарий, основанный на выходе на пенсию всех семейных врачей, которые гипотетически могут это сделать».

В своем первом выступлении на посту министра здравоохранения Марта Темиду напомнила, что «в 2015 году один миллион португальцев оставались без семейного врача (покрытие - 89,7%), а на этот момент их число составляет 580 тысяч».

Также министр здравоохранения заверила, что к концу легислатуры появится около ста новых подразделений по охране здоровья (Unidade de Saúde Familiar, USF).