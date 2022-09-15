Португалия: семьи перестают брать потребительские кредиты
Объем новых потребительских кредитов падает второй месяц подряд, свидетельствуют данные Банка Португалии.
Согласно данным, опубликованным 15 сентября Банком Португалии, португальцы сокращают использование потребительских кредитов, при этом количество и сумма новых кредитов падают в июле второй месяц подряд.
В июле было подписано 43 374 договора личного кредита, что на 3,2% больше, чем в предыдущем месяце, но сумма контракта, составившая 302 млн, снизилась на 2,1% по сравнению с июнем.
В автокредитах как количество договоров (15 968), так и сумма (233 млн) сократились на 3,4% и 4,7% соответственно.
Единственной областью, в которой наблюдался рост, были карты и банковские овердрафты, где сумма выросла на 0,6% до 101 млн евро.
С учетом различных сегментов в июле было выдано кредитов на общую сумму 635,9 млн евро, что на 2,68% меньше, чем в предыдущем месяце. В июне сумма уже упала на 5,26% по сравнению с маем.
В годовом сравнении показатель за июль этого года был на 9,5% выше, чем за тот же месяц 2021 года.
Цифры, раскрытые Banco de Portugal, основаны на данных, предоставленных в целях поведенческого надзора всеми финансовыми учреждениями, которые предоставляют кредиты потребителям. Суммы относятся только к новым кредитным операциям и не включают суммы, связанные с пересмотром кредитных договоров.