Португалия: семьи перестают брать потребительские кредиты

Согласно данным, опубликованным 15 сентября Банком Португалии, португальцы сокращают использование потребительских кредитов, при этом количество и сумма новых кредитов падают в июле второй месяц подряд.

В июле было подписано 43 374 договора личного кредита, что на 3,2% больше, чем в предыдущем месяце, но сумма контракта, составившая 302 млн, снизилась на 2,1% по сравнению с июнем.

В автокредитах как количество договоров (15 968), так и сумма (233 млн) сократились на 3,4% и 4,7% соответственно.

Единственной областью, в которой наблюдался рост, были карты и банковские овердрафты, где сумма выросла на 0,6% до 101 млн евро.

С учетом различных сегментов в июле было выдано кредитов на общую сумму 635,9 млн евро, что на 2,68% меньше, чем в предыдущем месяце. В июне сумма уже упала на 5,26% по сравнению с маем.

В годовом сравнении показатель за июль этого года был на 9,5% выше, чем за тот же месяц 2021 года.

Цифры, раскрытые Banco de Portugal, основаны на данных, предоставленных в целях поведенческого надзора всеми финансовыми учреждениями, которые предоставляют кредиты потребителям. Суммы относятся только к новым кредитным операциям и не включают суммы, связанные с пересмотром кредитных договоров.