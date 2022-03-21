Португалия: семьи получили 22,7 млн в феврале через AUTOvoucher
Более 2,4 миллиона португальцев уже присоединились к программе льгот из-за роста цен на топливо.
Только в феврале португальские семьи получили 22,7 млн евро по программе AUTOvoucher.
Согласно информации, предоставленной Министерством финансов, с начала действия программы в ноябре 2021 года правительство возместило в общей сложности 49,5 млн евро.
По данным правительства, на AUTOvoucher уже подписано более 2,4 миллиона человек.
За последние две недели к программе присоединились более 819 000 португальцев, а точнее с 4 марта, когда компенсация была увеличена до 20 евро на человека.
Программа использует ту же платформу, что и IVAucher (программа общественного питания, культуры и размещения, стартовавшая в прошлом году).