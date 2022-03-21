Португалия: семьи получили 22,7 млн в феврале через AUTOvoucher

Только в феврале португальские семьи получили 22,7 млн ​​евро по программе AUTOvoucher.

Согласно информации, предоставленной Министерством финансов, с начала действия программы ​​в ноябре 2021 года правительство возместило в общей сложности 49,5 млн евро.

По данным правительства, на AUTOvoucher уже подписано более 2,4 миллиона человек.

За последние две недели к программе присоединились более 819 000 португальцев, а точнее с 4 марта, когда компенсация была увеличена до 20 евро на человека.

Программа использует ту же платформу, что и IVAucher (программа общественного питания, культуры и размещения, стартовавшая в прошлом году).