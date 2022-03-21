Португалия: семьи получили 22,7 млн в феврале через AUTOvoucher

Понедельник, 21 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: семьи получили 22,7 млн в феврале через AUTOvoucher

Более 2,4 миллиона португальцев уже присоединились к программе льгот из-за роста цен на топливо.

Только в феврале португальские семьи получили 22,7 млн ​​евро по программе AUTOvoucher.

Согласно информации, предоставленной Министерством финансов, с начала действия программы ​​в ноябре 2021 года правительство возместило в общей сложности 49,5 млн евро.

По данным правительства, на AUTOvoucher уже подписано более 2,4 миллиона человек.

За последние две недели к программе присоединились более 819 000 португальцев, а точнее с 4 марта, когда компенсация была увеличена до 20 евро на человека.

Программа использует ту же платформу, что и IVAucher (программа общественного питания, культуры и размещения, стартовавшая в прошлом году).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)