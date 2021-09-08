Португалия: семьи получили более 5,6 млн ваучеров на учебники

Министерство образования во главе с Тьягу Брандао Родригешем подчеркивает, что наличие школьных пособий «является эволюционным процессом», который зависит «от данных, предоставляемых учебными заведениями».

Власти призывают учащихся и родителей получать школьные пособия «по мере их поступления», чтобы избежать «концентрации запросов в книжные магазины по мере приближения нового учебного года».

Наконец, офис Тьягу Брандао Родригеша напоминает, что «новые руководства собираются в книжном магазине, выбранном каждой семьей , а повторно используемые учебники нужно получать в школе, которую посещает учащийся.

Чтобы получать бесплатные учебники, родители должны зарегистрироваться на платформе MEGA или через приложение Edu Rede Escolar. Так они получат доступ к данным об учебниках, а также к списку участвующих книжных магазинов.