Португалия: семьи получили более 5,6 млн ваучеров на учебники

Среда, 08 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: семьи получили более 5,6 млн ваучеров на учебники

Правительство уже предоставило более 5,6 миллиона ваучеров через платформу MEGA для выдачи бесплатных учебных пособий.

Министерство образования во главе с Тьягу Брандао Родригешем подчеркивает, что наличие школьных пособий «является эволюционным процессом», который зависит «от данных, предоставляемых учебными заведениями».

Власти призывают учащихся и родителей получать школьные пособия «по мере их поступления», чтобы избежать «концентрации запросов в книжные магазины по мере приближения нового учебного года».

Наконец, офис Тьягу Брандао Родригеша напоминает, что «новые руководства собираются в книжном магазине, выбранном каждой семьей , а повторно используемые учебники нужно получать в школе, которую посещает учащийся.

Чтобы получать бесплатные учебники, родители должны зарегистрироваться на платформе MEGA или через приложение Edu Rede Escolar. Так они получат доступ к данным об учебниках, а также к списку участвующих книжных магазинов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)