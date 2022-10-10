Португалия: семьи с ипотекой будут платить меньше налогов

Налогоплательщики, имеющие жилищные ссуды и работающие по найму, будут облагаться налогом на более низком уровне в 2023 году.

Согласно предлагаемому государственному бюджету на 2023 год, это одна из мер, разработанных правительством для смягчения последствий процентных ставок.

Таким образом, около 1,4 миллиона держателей кредитов будут платить меньший налог IRS.

«В целях смягчения последствий повышения процентных ставок по жилищным кредитам за счет поддержки ликвидности домохозяйств ожидается снижение ставки налога у источника, применимого к доходам от работы по найму», - говорится в проекте бюджета на 2023 год.

Эта мера, однако, предназначена для налогоплательщиков с жилищными кредитами, которые зарабатывают до 2700 евро в месяц.

Нововведение коснется около 1,4 миллиона держателей кредитов и обойдется государству в 250 млн евро.